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Преступники в масках заставили мужчину перевести им криптовалюту

Преступники в масках заставили мужчину перевести им криптовалюту

В краснодарском городе Приморско-Ахтарск два человека с оружием и в масках пришли к 23-летнему мужчине, занимающемуся криптовалютой, и заставили его перевести на свои счета криптомонеты USDT, а также унесли с собой швейцарские часы .

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