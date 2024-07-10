Nvidia открыла исходный код RTX Remix. Он модифицирует игры

RTX Remix от Nvidia выходит с открытым исходным кодомNvidia открыла исходный код инструмента RTX Remix, который предназначен для модификации игр эпохи DirectX8 и DirectX9, добавляя в них высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии