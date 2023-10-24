Мусиала хочет взять «Золотой мяч» и ЛЧ в «Баварии». Он интересен «Реалу», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

Контракт 20-летнего атакующего полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года. По данным Sky Sport Deutschland, стороны пока не ведут активных переговоров о продлении соглашения.
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