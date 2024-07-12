В Донецке от ударов украинских БПЛА и артиллерии пострадали двое мучин

Двенадцать артиллерийских обстрелов и три налета беспилотных летательных аппаратов провели украинские силовики против Донецка за день, 12 июля сообщил глава донецкой городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии