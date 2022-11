Ронни О’Салливан одержал грандиозную победу над Джаддом Трампом в финале турнира Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Ронни О’Салливан выиграл свой четвертый титул на турнире Champion of Champions 2022, победив Джадда Трампа со счетом 10-6 в финале на University of Bolton Stadium.