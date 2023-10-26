Куриная суета. В правительстве ждут скорого снижения цен на мясо птицы

Цены на мясо птицы под влиянием правительственных мер должны стабилизироваться, специально для aif.ru сообщил генеральный директор исполнительной дирекции ассоциации отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) Владимир Манаенков, но в причинах резкого роста стоимости курятины еще предстоит разбираться.
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