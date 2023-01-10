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Колонья о победе Клэбо на «Тур де Ски»: «Не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы с ним побороться, но россиянина здесь нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Дарио Колонья поделился мнением о таланте норвежца Йоханнеса Клэбо, в третий раз выигравшего многодневку «Тур де Ски».

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