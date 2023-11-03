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Лицемерие по-американски: Госсекретарь США выразил обеспокоенность отзывом РФ ратификации ДВЗЯИ

Лицемерие по-американски: Госсекретарь США выразил обеспокоенность отзывом РФ ратификации ДВЗЯИ

Соединенные Штаты продолжают по инерции существовать в каком-то своем, обособленном от реальных международных отношений и событий, почти аутичном мире, в котором Вашингтону позволено практически все, в том числе диктовать те условия другим странам, которые сами Штаты могут не соблюдать.

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