HHNGAS:Profit target hit. The Freeport Pin was pulled. Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! Kearabilwe-Nonyana This video consists of an update of the Henry Hub Natural Gas trade strategy that was presented on 25 August 2026 when a bull flag pattern with the flag pole from $3.
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