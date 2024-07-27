Производство Lada Largus усовершенствовали при помощи нескольких кусков вспененного полиэтилена

АвтоВАЗ доработал процесс сборки Lada Largus, выпускаемого сейчас в Ижевске. Как оказалось, ранее на линии проверки герметичности двери могли касаться опоры оборудования, что приводило к повреждению лакокрасочного покрытия левых дверей.
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