Интересы эти всё больше расходятся с обуявшим ЕС верноподданническим сумасшествием "евроатлантизма"

ФОТО: ATTILA VOLGYI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАГНАЛ ВЕНГРОВ НА ВОЙНУ С РУССКИМИ: ОРБАН СРОЧНО СОБИРАЕТСЯ К ПУТИНУ Не успел Запад отойти от шока после личного общения венгерского премьера Орбана с Путиным в Пекине (ах, какое коварство! а как же евроатлантическая солидарность?), а тут уж на горизонте новая сенсация: неугомонный венгр, согласно пока неофициальной информации из нашего МИД, готовится посетить Россию.