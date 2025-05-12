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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков вывел фарм «Нэшвилла» в финал дивизиона в плей-офф АХЛ, забив «Рокфорду» в овертайме 5-й игры серии. Он стал 1-й звездой матча с дублем

Форвард «Милуоки» сделал дубль в 5-м матче серии Кубка Колдера против «Рокфорда» (4:3 ОТ, 3-2). Полуфиналы и финалы дивизионов в АХЛ проходят до 3 побед.

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