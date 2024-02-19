Экс-постпред Хейли сравнила американских законодателей с «пьяными моряками»

Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли высказала свое мнение о действиях американских законодателей в Конгрессе, сравнив их с «пьяными моряками», тратящими свои деньги.
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