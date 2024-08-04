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Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к правительству России с целью объединить усилия перед угрозой распада "маленькой кавказской страны".

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А как же кружевные?
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14 час.
ВР
Вова Рябов
Россия им уже помогала.может хватит.что своих забот нет
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14 час.
Eduard
Молодцы,понимают к чему эти протестанты страну приведут,к событиям как на Украине!
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12 час.

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