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Иммунолог Ярцева отметила, что для борьбы с вирусными инфекциями достаточно правильно питаться

Иммунолог Ярцева отметила, что для борьбы с вирусными инфекциями достаточно правильно питаться

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева поделилась с RT рекомендациями по укреплению иммунной системы в период активизации вирусных инфекций.

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