Берлин обвинил Москву в "государственном терроризме" из-за смерти лётчика-предателя Кузьминова

МВД Германии выдвинуло подозрения о причастности России к убийству перебежчика КузьминоваГлава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что подозрения против России "очевидны" в деле об убийстве лётчика-предателя Максима Кузьминова.
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