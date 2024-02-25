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Берлин обвинил Москву в "государственном терроризме" из-за смерти лётчика-предателя Кузьминова

Берлин обвинил Москву в "государственном терроризме" из-за смерти лётчика-предателя Кузьминова

МВД Германии выдвинуло подозрения о причастности России к убийству перебежчика КузьминоваГлава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что подозрения против России "очевидны" в деле об убийстве лётчика-предателя Максима Кузьминова.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Чем кумушек считать трудиться, не лучше б на себя кума  оборотиться&quot;:  Германии стоило бы помолчать насчёт терроризма, а лучше бы посмотреть на себя и вспомнить о своем участие в подрыве СП-2.
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