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Царьград

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Посол США обсудил несовместимость С-400 с американским оружием

Посол США обсудил несовместимость С-400 с американским оружием

Посол США в Анкаре Том Баррак заявил, что С-400, купленные Турцией у России, несовместимы с американским вооружением, и Конгресс ищет решение.

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