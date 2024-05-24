«Их тысячи»: оператор из Приморья снял редкие кадры на дне моря

Оператор из Владивостока побывал на дне моря и снял на видео впечатляющие кадры: тысячи молоди камчатского краба скопились в одном месте, забираясь на возвышенность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал RudasDmitriy.
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