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«Авангард» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 3:9 и идет 8-м на Востоке – сегодня 1:5 от «Торпедо»

« Авангард » проиграл «Торпедо» (1:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера  Ги Буше потерпела 3-е поражение подряд с общим счетом 3:9.

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