Путин поздравил народную артистку Фрейндлих с днём рождения

Глава государства пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего наилучшего. Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения актрису театра и кино, народную артистку СССР, лауреата Государственной премии РФ Алису Фрейндлих.
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