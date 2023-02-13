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Сейсмолог Ниссен рассказал, почему землетрясения в Турции принесли серьезные разрушения

Сейсмолог Ниссен рассказал, почему землетрясения в Турции принесли серьезные разрушения

Кроме разрушительной силы землетрясения, жители Турции испытали еще ряд неблагоприятных факторов. О роковом стечении обстоятельств рассказал профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен.

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