Сейсмолог Ниссен рассказал, почему землетрясения в Турции принесли серьезные разрушения

Кроме разрушительной силы землетрясения, жители Турции испытали еще ряд неблагоприятных факторов. О роковом стечении обстоятельств рассказал профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен.
Кроме разрушительной силы землетрясения, жители Турции испытали еще ряд неблагоприятных факторов. О роковом стечении обстоятельств рассказал профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен.
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