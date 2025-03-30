Зеленая аптека: какие 6 копеечных трав, которые заменят дорогие лекарства

Время от времени нам всем приходится сталкиваться с высокими ценами на лекарства, но не стоит забывать, что природа щедро одарила нас растениями, которые могут стать отличной альтернативой фармацевтическим средствам.
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