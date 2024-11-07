В СМИ просочились детали мирного плана по Украине Дональда Трампа

Обещание Дональда Трампа положить конец войне на Украине к его инаугурации теперь ставит политика в положение, когда ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, противоречащими подходам Байдена к вооружению Киева — «до тех пор, пока это необходимо».
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