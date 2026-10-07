Тренер сборной Португалии Жезус заявил, что ознакомился с заявлением Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезус на встрече с журналистами заявил, что ознакомился с тезисами речи про нападающего Криштиану Роналду, который 41-летний форвард согласовал ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- FT: европейцы уди...
- В Финляндии готов...
- Депутат Европарла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым