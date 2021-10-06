Это же Путин, он не спит. Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Владимиру Путину — 69 лет. Его политика, рабочий график, решения — предмет ежедневных, почти круглосуточных новостных сводок на протяжении последних десятилетий.
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