Мировое обозрение

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Это же Путин, он не спит. Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

Это же Путин, он не спит. Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Владимиру Путину — 69 лет. Его политика, рабочий график, решения — предмет ежедневных, почти круглосуточных новостных сводок на протяжении последних десятилетий.

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