Сильный пожар полыхал ночью в Карелии

Хозпостройки горели в МедвежьегорскеФото: unsplash.com / Raquel Raclette Сегодня ночью на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице Пригородной горят хозяйственные постройки.
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