Зеленский хоронит миротворческие попытки Эрдогана

222 прочтения Вчера Уже почти месяц, как ВСУ зашли в Курскую область. Владимир Зеленский повышает ставки в возможных мирных переговорах, но сложившаяся ситуация очень сильно бьет по интересам Турции — страны, которая всегда старалась быть посредником и организатором различных переговоров и сделок.