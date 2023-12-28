Интеграция ИИ и обновление устройств обеспечат восстановление продаж ПК в 2024 году

Спад продаж персональных компьютеров, скорее всего, закончится в следующем году, поскольку потребители, похоже, готовы покупать новые ПК, а спрос на устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, еще больше подстегнет рынок, по мнению аналитиков.
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