Интеграция ИИ и обновление устройств обеспечат восстановление продаж ПК в 2024 году

Спад продаж персональных компьютеров, скорее всего, закончится в следующем году, поскольку потребители, похоже, готовы покупать новые ПК, а спрос на устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, еще больше подстегнет рынок, по мнению аналитиков.