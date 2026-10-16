Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма. В связи с этим сегодня подача электроэнергии ограничена: В городском округе Армянск, в городе Красноперекопск и Красноперекопском районе с 06:00 до 18:00; В населённых пунктах Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз с 08:00 до 12:00.
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