Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма. В связи с этим сегодня подача электроэнергии ограничена: В городском округе Армянск, в городе Красноперекопск и Красноперекопском районе с 06:00 до 18:00; В населённых пунктах Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз с 08:00 до 12:00.