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Сан-Стефанский мир или Клубок новых противоречий

Сан-Стефанский мир или Клубок новых противоречий

После заключения Сан-Стефанского мира Петербург рассчитывал, явив Болгарию Европе, поставить ее перед свершившимся фактом, не принимая во внимание порожденный новоиспеченным государством клубок трудно разрешимых противоречий, не отвечающих в том числе и интересам России.

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