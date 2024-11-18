Сан-Стефанский мир или Клубок новых противоречий

После заключения Сан-Стефанского мира Петербург рассчитывал, явив Болгарию Европе, поставить ее перед свершившимся фактом, не принимая во внимание порожденный новоиспеченным государством клубок трудно разрешимых противоречий, не отвечающих в том числе и интересам России.