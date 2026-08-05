Главная больница Астраханской области проведет день открытых дверей

Акция «Суббота для здоровья» будет посвящена профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. В субботу, 8 августа, в Областном консультативно-диагностическом центре Александро-Мариинской больницы состоится акция, в которой смогут принять участие все желающие.
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