Вселенная выбрала знаки, которым пора выйти из тени — Розовая Луна не оставит шансов

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» сделала прогноз на 13 апреля. 123RF/legion-media.ruБуквально через пару дней на небосводе появится Розовая Луна — апрельское полнолуние в Весах, которое окажет влияние на всех без исключения.
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