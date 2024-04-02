С 1 апреля в Новоаннинском стартовал месячник по благоустройству ❗❗❗ Сотрудник «Хозяйственной службы и благоустройство» Александр Попов отвечает за поддержание порядка парковой зоны на переулке Казачьем.
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С 1 апреля в Новоаннинском стартовал месячник по благоустройству ❗❗❗ Сотрудник «Хозяйственной службы и благоустройство» Александр Попов отвечает за поддержание порядка парковой зоны на переулке Казачьем.