Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и путь».
Новые правила: Панама преподала урок Украине
Комментарии
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Алексей Сафронов
... что за "подводные политические камни" мешают ему?
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15 час.
Daddy Bo
Да вот же они! Неужели не видно?
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15 час.
Александр Николаевич
Полный приметив! Как в древней игре в ШАШКИ - поддавки, в Чапаева и пр......
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9 час.
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