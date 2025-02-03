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Новые правила: Панама преподала урок Украине

Новые правила: Панама преподала урок Украине

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и путь».

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Комментарии
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Алексей Сафронов
... что за &quot;подводные политические камни&quot; мешают ему?
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15 час.
Daddy Bo
Да вот же они! Неужели не видно?
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15 час.
Александр Николаевич
Полный приметив! Как в древней игре в ШАШКИ - поддавки, в Чапаева и пр......
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9 час.
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