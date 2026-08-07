Таиланд: По меньшей мере шесть учителей и учеников были убиты и еще 15 ранены вооруженным учеником школы Дебсирин Нонтхабури в Банг Кху Вианг, округ Банг Круай, провинция Нонтхабури, к северу от Бангкока, в утренние часы по местному времени.