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Челябинский спортсмен выиграл кубок Евразии по фристайлу

Челябинский спортсмен выиграл кубок Евразии по фристайлу

Вместе с ним на пьедестал почёта поднялись спортсмены из Красноярского края и Санкт-Петербурга.В Челябинской области закончился Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который проходил на трассах горнолыжного курорта "Солнечная долина".

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