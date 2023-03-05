Челябинский спортсмен выиграл кубок Евразии по фристайлу

Вместе с ним на пьедестал почёта поднялись спортсмены из Красноярского края и Санкт-Петербурга.В Челябинской области закончился Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который проходил на трассах горнолыжного курорта "Солнечная долина".