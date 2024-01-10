У Японии есть три государства, которые причиняли ей Боль.
Кто, по мнению японцев, сбросил на них атомные бомбы
Комментарии
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Бендер Задунайский
Недосамураи .
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17 час.
Иващенко Елена
Лже информация и плохое образование делают своё дело. Надо констатировать - дебелизм. А ведь считают себя продвинутыми.
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Мало ли кто кем себя... Люди с высшим образованием, и при этом - атеисты, заряжали воду перед телевизором. И я лично с одной такой знаком. Учитель математики в ВУЗе... Но, блин, заряжала и пила...
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1 час.
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