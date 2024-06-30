История автоматического оружия. С чего все начиналось

Один из первых автоматических карабинов. Винчестер М1905. Хорошо видна горловина магазина. Фотография автораБыстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу.