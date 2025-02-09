Романтичные злоумышленники: россиян предупредили об уловках мошенников в 14 февраля

Россиян предупредили об особенной активности мошенников в преддверии и во время 14 февраля. В День всех влюбленных злоумышленники используют самые необычные уловки, чтобы заполучить деньги или личные данные граждан, увлеченных праздником.
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