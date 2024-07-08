В Белокурихе в субботу, 13 июля, пройдет большая тусовка йогов

Особенный гость фестиваля – один из ведущих преподавателей йоги в России Татьяна Илларионова В Белокурихе в субботу, 13 июля, состоится большая тусовка йогов: на курорте пройдет Восьмой семейный фестиваль здоровья, посвященный Международному дню йоги.