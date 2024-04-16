Минобороны показало уничтожение замаскированных позиций ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные укрепленные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.
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