Честно говорю мужчинам, что «борща не будет»

Морена Морана Добрый день, Морена. Я постоянно слышу от мужчин следующее. Коварная женщина сначала склонила его к сожительству, следом обманом заставила оформить заявление в ЗАГСе, потом мужчину, угрожая расправой, видимо, вынудили расписаться в том же ЗАГСе в ряде документов.