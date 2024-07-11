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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Элина Морозова
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Честно говорю мужчинам, что «борща не будет»

Честно говорю мужчинам, что «борща не будет»

Морена Морана Добрый день, Морена. Я постоянно слышу от мужчин следующее. Коварная женщина сначала склонила его к сожительству, следом обманом заставила оформить заявление в ЗАГСе, потом мужчину, угрожая расправой, видимо, вынудили расписаться в том же ЗАГСе в ряде документов.

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