Шойгу пообещал оказывать поддержку народу Сербии

Россия продолжит оказывать поддержку народу Сербии для сохранения стабильности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, 17 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.
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