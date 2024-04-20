В США умер мужчина, устроивший акцию возле суда, где идёт процесс над Трампом

Мужчина, устроивший акцию протеста посредством поджога возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа, скончался в больнице.
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