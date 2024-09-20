СОРЕВНОВАНИЯ ОНЛАЙН!⭐️ Прямо сейчас вы можете в прямом эфире наблюдать за процессом соревнований беспилотных летательных аппаратов! Прямые трансляции: РАНХиГС: этап пит стоп https://vk.
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СОРЕВНОВАНИЯ ОНЛАЙН!⭐️ Прямо сейчас вы можете в прямом эфире наблюдать за процессом соревнований беспилотных летательных аппаратов! Прямые трансляции: РАНХиГС: этап пит стоп https://vk.