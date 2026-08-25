Еврокомиссия: Украина не получала €6,1 млрд на ракеты Patriot

Еврокомиссия не разрешила Украине покупку комплексов Patriot на средства ЕС. Балаш Уйвари сообщил, что €90 млрд направлены на европейские системы, а €6,1 млрд от 24 августа не гарантируют средств на американские ракеты.
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