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Царьград

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Еврокомиссия: Украина не получала €6,1 млрд на ракеты Patriot

Еврокомиссия: Украина не получала €6,1 млрд на ракеты Patriot

Еврокомиссия не разрешила Украине покупку комплексов Patriot на средства ЕС. Балаш Уйвари сообщил, что €90 млрд направлены на европейские системы, а €6,1 млрд от 24 августа не гарантируют средств на американские ракеты.

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