Институт обязательного трудоустройства: как функционировала система распределения выпускников в Советском Союзе

В этом году многие бюджетные места в ординатуре ведущих медвузов России оказались невостребованными. Часть экспертов связывает это с новыми правилами распределения молодых врачей.
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