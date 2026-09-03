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Китайская Chery дебютирует с брендом Delivan на выставке IAA Transportation

Китайская Chery дебютирует с брендом Delivan на выставке IAA Transportation

На крупнейшей международной выставке коммерческого транспорта IAA Transportation, которая открывается в Ганновере, концерн Chery Commercial Vehicle впервые официально представит глобальный бренд лёгких коммерческих автомобилей DELIVAN.

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