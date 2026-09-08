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Царьград

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"Люди уже бегут": Срочное заявление из зоны СВО. Три слова Зеленского "взорвали" Сеть. Начат новый этап спецоперации?

"Люди уже бегут": Срочное заявление из зоны СВО. Три слова Зеленского "взорвали" Сеть. Начат новый этап спецоперации?

Привычная картина боевых действий меняется, и прежняя тактика уже не даёт ожидаемого результата. На этом фоне растёт напряжение вокруг политических решений, а военные эксперты всё чаще говорят о новой фазе противостояния.

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