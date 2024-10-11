Steam начал предупреждать пользователей, что они покупают не игру, а лицензию

Мартовское отключение серверов MMO-аркады The Crew уже заставило законодателей задуматься о шаткости понятия владения цифровым контентом, и, похоже, Valve решила обезопасить себя от возможных претензий со стороны потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии